"Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Latina ancora una volta prende atto delle manifestazioni di irresponsabilità da parte di alcuni partiti, che alternano dichiarazioni di apertura ad attacchi durissimi, volti a squalificare sul piano personale gli assessori nominati, ricorrendo ad argomentazioni che sconfinano nella vera e propria diffamazione. Tale atteggiamento ondivago e logorante rischia di vanificare ogni sforzo che il sindaco e i componenti della coalizione di centro sinistra stanno compiendo per assicurare la governabilità che questa città auspica e merita". Un duro affondo, quello del gruppo Pd, contro il centrodestra.



"Il tentativo di costruire una maggioranza attorno ad obiettivi programmatici da perseguire per il bene della città si scontra con atteggiamenti pretestuosi e dilatori, come quelli a cui abbiamo assistito lunedì in aula. Infatti, ciò che emerge dal dibattito è come non siano i temi al centro delle critiche, ma effimeri obiettivi personali, dissimulati da un ambiguo tatticismo. Ne è riprova la presa di posizione di alcuni consiglieri che, ancor prima di prendere atto delle linee di mandato del Sindaco, di discuterne collegialmente in aula, si sono espressi per la loro bocciatura a prescindere da un giudizio sul merito.



Nel Consiglio di lunedì si è riproposto l'ennesimo tentativo di logorare questa assise, svuotandola di contenuti, di progettualità e proponendo di rinviare ulteriormente i lavori sulle linee di programma, tradendo quanto già concordato in sede di conferenza dei capigruppo. Riteniamo poi imprescindibile che l'apporto in giunta delle forze ora più critiche nei confronti del Sindaco, si verifichi con personalità tecniche e di alto profilo.



In questo gioco del fare e disfare il Partito Democratico non può che respingere con decisione le accuse di chi lamenta un rallentamento degli atti propedeutici all'avvio della consiliatura, essendone nei fatti la causa.

Al fine di far fronte con proposte concrete alle istanze sociali, sanitarie, economiche, strutturali, culturali della città, il PD darà battaglia con ogni mezzo contro tutti gli irresponsabili tentativi di far sprofondare la città nel caos, da parte di un centro destra incapace non solo di governare nella propria coalizione, ma finanche i singoli partiti, dilaniati da ataviche manie di protagonismo e spaccati al loro interno".