Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha una maggioranza. Forza Italia ha infatti annunciato oggi, in Consiglio comunale, l'intenzione di votare a favore delle linee di mandato del sindaco. "Ha accolto le nostre proposte. Faremo una apertura di credito della durata di un anno al sindaco, anche se non entreremo nella sua giunta", ha detto il capogruppo Giuseppe Coluzzi.

"I temi programmatici su cui il sindaco ci ha dato l'ok sono: Sono: Potenziamento del personale, tecnico amministrativo e di vigilanza, potenziamento macchina amministrativa per consentire rapida traduzione dell'indirizzo politico, l'ordinaria manutenzione di strade, marciapiedi e parchi, la normalizzazione della manutenzione scolastica, il dragaggio di Rio Martino in funzione collegamento isole, la realizzazione via Massaro e Mascarello; Proroga concessioni balneari; Acquisizione immobile ex Banca d'Italia; Concessione mediante bando pubblico degli spazi della Slm; Porto Focevrede unico comune del lazio che ancora non ha un porto; Modifica statuto, almeno il 50% delle tasse devono essere destinati a opere dei borghi; Istituire corsi di laurea economia monetaria e facoltà bancarie e assicurative" .

Resta aperto il canale di dialogo con la Lega. Se il Carroccio si asterrà al momento del voto, vuol dire che è ancora possibile un ingresso in giunta nei prossimi giorni.