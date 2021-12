"Chi ha votato a favore e chi si è astenuto, ieri, in Consiglio comunale ha di fatto regalato una maggioranza al sindaco Coletta. Io sono e resto fermamente all'opposizione". Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato. "Non posso amministrare la città con chi, come Coletta, ha quale stella polare l'estrema sinistra".

"Nella mia scelta di votare contro le linee programmatiche esposte dal sindaco Coletta ho rappresentato unicamente la volontà dei nostri elettori che non vogliono questa gestione pastrocchiata dell'Ente - prosegue Chiarato - Non posso governare insieme a chi ha il comunismo e la sinistra estrema come riferimento per le proprie azioni e per le proprie scelte di indirizzo. Perché questo è, nei fatti e nella sostanza ,il modo di operare che ha contraddistinto tutte le scelte dell' amministrazione Coletta e che oggi si tende a riproporre come modello da ripetere. Agli elettori, uomini e donne di centrodestra , abbiamo chiesto un mandato alternativo al centrosinistra ,noi lo dobbiamo perseguire senza interpretazioni artate, perché se c'è una cosa di cui ha bisogno la politica oggi è di essere chiara, comprensibile, di scelta , alternativa e soprattutto coerente. Una finale non può finire in parità ; le squadre in campo debbono ritornare a giocarsi la partita ai supplementari o ai rigori se necessario e non scambiarsi tra loro i giocatori facendo finta che va tutto bene a tutti e che è quello che vogliono gli elettori".

"Nell'augurare buone feste ai nostri concittadini gli garantisco che non tradirò mai il mandato da loro affidatomi", conclude Andrea Chiarato.