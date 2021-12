Mano tesa del capogruppo del Partito democratico di Latina Enzo De Amicis a quanti nel centrodestra vogliono fare un percorso comune per la guida della città.

"Come Capogruppo del Partito Democratico non posso esimermi da spronare tutte le forze politiche presenti al Consiglio Comunale di Latina ad iniziare finalmente quel percorso politico-amministrativo che tutta la Citta' si auspica dopo un inizio ed incerto delle attivita' del Consiglio Comunale, dove come primo atto sono state approvate le linee programmatiche del mandato del Sindaco.

E anche domani ci sara' un nuovo banco di prova con la riunione Capigruppo dove approdera' per l'ennesima volta la discussione sulla istituzione e sulla composizione delle Commissioni Consiliari.

Il Partito Democratico avra' una sua proposta in merito per superare questa stagnazione amministrativa. Ma deve essere un processo da costruire tutti insieme, recuperando e consolidando le ragioni di una unita' di fondo, in questo sistema di democrazia particolare che le elezioni di Latina hanno prodotto nella ridefinizione delle sue regole, pur nelle non superabili a volte diversita' dei ruoli politici e delle identita' ideali. Un processo che capisco sia pertanto difficile e complesso che evidenzia, insieme, ragioni di unita' ed elementi di diversita', ma che impone invece una grande competizione su chiare proposte di governo e quindi scelte limpide e concrete al di fuori di vecchi pretesti e obsoleti schemi ideologici.

Un passaggio politico, credo, che puo' essere capace di provocare modificazioni profonde nei partiti e tra i partiti, nel venire gradualmente precisando le posizioni sulle quali saranno garantite le condizioni reali di una unita' politica per la realizzazione dei programmi politico-amministravi della Citta'. Ma è un rischio che in questa fase i Partiti devono correre con la consapevolezza di governare una fase delicata della storia Cittadina. Il Partito Democratico, che ha collaborato con altre forze politiche nella stesura delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco con una proposta chiara, concreta e determinata, chiede alleanze leali, capaci di garantire quella stabilita' politica senza la quale non c'è possibilita' di reale governo della Citta'".