Si è svolta nella serata di lunedì 27 dicembre una riunione della Lega di Latina, organizzata dal coordinatore regionale On. Claudio Durigon e dal commissario provinciale Se. Gianfranco Rufa, che ha disposto una riorganizzazione del partito locale con la nomina di un nuovo Coordinatore Comunale, Pina Cochi che sarà coadiuvata da un Vice Coordinatore Gabriele Passone, il quale avrà la delega politiche dei borghi.



Responsabile Organizzativo è stato nominato Sillitti Manuele al tesseramento Bragagnolo Arianna. Il Direttivo, nel quale verranno date deleghe specifiche a tutti i rappresentanti, sarà composto da Benetton Massimiliano, Beltrani Antonio, Borsato Andrea, Bruscagin Vittoria, Cartolano Pamela, Delle Fontane Damiano, De Gol Giovanni, De Simone Chiara, Fanti Alessandro, Giliberti Fabio, Giuliani Norberto, Gneo Assunta, Iannaccone Clemente, Iuliano Pino, Mariani Teresa, Marzinotto Andrea, Ordiseri Alberto, Roda Giuseppe,Sai Massimiliano, Santoro Maria, Tesone Antonio, Toselli Sergio, Valiani Armando, Verardi Giuseppe, Vendra Alessandro (responsabile cittadino dei giovani). Faranno poi parte del direttivo anche i consiglieri comunali Miele Giovanna, Carnevale Massimiliano, Tripodi Valeria, Valletta Vincenzo, Belvisi Roberto e il capogruppo Lega in regione Lazio Tripodi Angelo.

Durante la riunione è stato ricordato il grande risultato in termini di consensi ottenuto dalla lista della Lega alle recenti elezioni comunali. In particolare è stata sottolineata la grande coesione che si è creata tra il gruppo consiliare uscente e quello formato dai candidati al Consiglio comunale. L'intera squadra della Lega ha mostrato una grande capacità nel saper proporre idee, nel rapportarsi ai cittadini e dare risposte ai loro problemi.

L'esito elettorale per la Lega è stato indubbiamente positivo ma il partito vuole fare ancora meglio e per questo ha deciso di percorrere una strada che porta ad un maggior radicamento territoriale. In quest'ottica la riunione con Durigon e Rufa ha portato a stilare un organigramma ben definito che permetterà a tutti i componenti di esprimersi al meglio, dando un contributo valido alla famiglia della Lega ma soprattutto darà un riferimento concreto ai cittadini e ai militanti che vorranno partecipare alla vita partitica e politica.

Latina ha bisogno di identità, ha bisogno di aggregazione, di partecipazione. Soprattutto dopo le difficoltà create dalla pandemia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Senatore Rufa:"Un coordinamento importante per una città importante e soprattutto tanto entusiasmo grazie ad un percorso che ha portato la Lega ad eleggere i 5 consiglieri comunali con i quali il coordinamento strutturerà argomenti eventi e proposte nel rispetto e per il bene di Latina", e dal coordinatore regionale Claudio Durigon: "Sono orgoglioso del partito di Latina, di tutti i consiglieri e della classe dirigente. Una squadra capace, valida, che sta dimostrando sul campo le proprie attitudini. Il rapporto costante coi cittadini, la capacità di interpretare al meglio le esigenze della città trasformandole in proposte, la passione messa nell'impegno politico, sono la dimostrazione migliore di quel che è la Lega: una grande squadra. Il risultato delle elezioni comunali a Latina dimostra quanto forte e radicato sia il partito, che spero sia da esempio per tutte le altre realtà della nostra regione. In bocca al lupo e buon lavoro al coordinamento cittadino".