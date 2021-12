Una nota firmata da Matilde Celentano, capogruppo di Fratelli D'Italia, Massimiliano Carnevale, capogruppo della Lega, Dino Iavarone, capogruppo di Latina nel cuore Alessio Pagliari del Gruppo misto che attacca duramente il centrosinistra e Forza Italia: "Ancora una volta assistiamo ad un rinvio circa la definizione delle commissioni consiliari. Ormai il centrosinistra è completamente ostaggio di Forza Italia, mettendo sotto scacco un'intera città. Quando tutto sembrava essersi incanalato verso un metodo condiviso, dopo la votazione della conferenza dei capigruppo consiliari espressa ieri a favore della proposta avanzata dal consigliere Enzo De Amicis, nell'incontro di oggi, invece che iniziare a definire i componenti delle singole commissioni, la coalizione di Coletta ha votato a favore della richiesta di Forza Italia per un ulteriore rinvio al 3 gennaio. Siamo all'assurdo. Significa che ci sarà un ulteriore rinvio su tutte le problematiche giacenti in amministrazione, senza tener conto che già da domani si discuteranno in Consiglio proposte di deliberazioni senza preventiva valutazione in sede di commissione. Siamo chiamati a votare debiti fuori bilancio per centinaia di migliaia di euro, senza che siano passati al vaglio delle commissioni competenti. Questa non è responsabilità, questo non è buonsenso, anzi tutt'altro: questo dimostra che l'esito delle elezioni di ottobre non ha di fatto prodotto nulla di buono, perché abbiamo un sindaco che naviga a vista, che è ostaggio delle paturnie del consigliere di turno o peggio ancora degli appetiti del partito di turno. Già ieri abbiamo assistito a un qualcosa di incredibile. La proposta di De Amicis (Partito democratico, della coalizione che ha sostenuto la corsa di Coletta alla riconferma della carica di sindaco), che prevedeva l'attribuzione di cinque presidenze al centrodestra e cinque all'attuale maggioranza del sindaco, è stata votata da Fratelli d'Italia, Lega, Latina nel Cuore e Gruppo Misto ed è passata grazie all'astensione di Francesco Pannone e di Gianluca Bono, entrambi della coalizione del sindaco. Ma poi al dunque, invece di procedere alla composizione delle commissioni, Pd e Lbc hanno chiesto un aggiornamento ad oggi. Ma anche oggi tutto si è fatto tranne che fare le commissioni. L'attuale maggioranza del sindaco ha optato per la richiesta del capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Coluzzi, di rinviare il discorso al nuovo anno perché – a suo dire - il lavoro di oggi sarebbe stato inutile a fronte di indicibili "movimenti" in itinere. Riteniamo che rimettere in discussione quanto deliberato il giorno precedente sia una mancanza di rispetto, prima di tutto, verso i cittadini che aspettano da tempo l'avvio della macchina politico-amministrativa per risolvere i tanti problemi presenti in città".