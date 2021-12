"La Legge di Bilancio è una Manovra senza crescita e senza visione che Fratelli d'Italia ha tentato di migliorare in mezzo ad una maggioranza litigiosa e sorda". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in V Commissione Bilancio senatore Nicola Calandrini

"Purtroppo i tempi ristretti non ci hanno permesso di fare molto: la Manovra è arrivata con quasi un mese di ritardo. In più la maggioranza ha perso tempo litigando praticamente su ogni tema. Tutto questo è culminato con una sola lettura e un doppio voto di fiducia sia alla Camera che al Senato, un metodo ormai diventato prassi, che mortifica il Parlamento.

Quanto ai contenuti, il tanto sbandierato taglio delle tasse produrrà effetti molto contenuti, mentre invece aumenta il finanziamento verso una misura improduttiva come il reddito di cittadinanza. Fortunatamente il lavoro della Commissione Bilancio del Senato ha fatto almeno in modo che si eliminassero i limiti che erano stati posti dal governo sul Superbonus, che di fatto avrebbero reso inutilizzabile questa agevolazione che tanto bene ha fatto all'edilizia.

Come Fratelli d'Italia avremmo voluto fare di più: abbiamo presentato centinaia di emendamenti che ci sono stati respinti. Chiedevamo la revisione dei debiti fiscali con seguente rateizzazione e misure più incisive per contrastare il caro bollette, solo per citare alcuni dei nostri emendamenti.

Siamo comunque soddisfatti di aver visto accolte alcune delle nostre proposte di buon senso, come l'innalziamento dei finanziamenti per le PMI da 40.000 a 75.000 euro con l'inclusione delle s.r.l. tra coloro che possono ottenere fino a 100.000 euro. Abbiamo ottenuto un fondo da 10 milioni a sostegno dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Inoltre, grazie ad una nostra proposta, saranno stanziati fondi per la ventilazione meccanica delle scuole, una battaglia storica che Fratelli d'Italia porta avanti dallo scoppio dell'emergenza, mentre il governo si affannava a comprare inutili banchi a rotelle.

Siamo orgogliosi di quanto fatto ma amareggiati per aver visto l'ennesima Legge di Bilancio che non porterà benefici concreti al paese, frutto di compromessi al ribasso di forze politiche di maggioranza troppo diverse per stare insieme e che fanno pesare la loro inconcludenza su un intero paese".