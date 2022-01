Il primo consiglio provinciale della presidenza Stefanelli è fatto di auguri cordiali, molti fiori per le donne elette e linee di indirizzo improntate ai fondi del Pnrr. Nascono due gruppi nuovi, Fdi e Lega. A conclusione dei lavori un ricordo del senatore Michele Forte, a lungo presidente del consiglio di via Costa nonché padre politico di Gerardo Stefanelli.

