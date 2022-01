Alessio Pagliari passa ufficialmente alla Lega. A renderlo noto è Simona Baldassarre, Eurodeputato e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega.

«Buon lavoro ad Alessio Pagliari. Si rafforza il gruppo Lega in Consiglio Comunale a Latina - dice l'europarlamentare - L'ingresso di Alessio porta un ulteriore arricchimento della nostra squadra sul territorio. Le sue competenze e i suoi anni di attivismo in difesa dei valori fondamentali e della famiglia, saranno sicuramente un valore aggiunto all'azione politica che svilupperemo a Latina. Sono certa che il Consigliere Comunale Pagliari, darà un grande contributo per rimettere al centro le politiche sociali e familiari della città e la difesa dei valori non negoziabili.»

Alessio Pagliari è stato eletto con la lista Latina nel Cuore, per poi passare al Gruppo Misto a seguito dell'immobilismo dell'amministrazione. Ora il nuovo ingresso.