E' l'architetto Remigio Coco il nuovo assessore all'Urbanistica del Comune di Latina. Lo ha presentato alla stampa questa mattina il sindaco Damiano Coletta che ha definito Coco "un tecnico di grande valore, esperto della materia".

Il neo assessore ha sottolineato che, dopo anni trascorsi dall'altra parte, a vedere quel che non andava nei rapporti tra tecnic e amministrazione, mi trovo ora nel ruolo che può incidere sulla materia. Le priorità, non possiamo nasconderlo, saranno la riorganizzazione del settore, per renderlo più veloce ed efficiente e la ripresa dei piani particolareggiati annullati 6 anni fa. Per prima cosa – ha concluso – incontrerò i dirigenti del settore per capire a che punto siamo. Sarà certamente necessaria una riorganizzazione".