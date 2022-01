Continua su numeri elevati il dato del contagio da covid 19 in provincia di Latina. Il bollettino odierno della Asl pontina recita 1561 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con 2 decessi. Una è la ragazza classe 1993 di Aprilia incinta e non vaccinata che purtroppo non ce l'ha fatta (leggi qui l'articolo); l'altro decesso è di una donna classe 1935 di Latina con malattie neurologiche e affetta da Alzheimer. Sono 326 i casi a Latina, 315 ad Aprilia, 101 a Fondi e 98 a Formia.