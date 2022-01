Si è svolta nella giornata di sabato 22 gennaio una riunione dei consiglieri comunali della Lega di Latina alla presenza del coordinatore regionale Claudio Durigon. Durante l'incontro sono state respinte all'unanimità le dimissioni da capogruppo di Massimiliano Carnevale. "Il lavoro da lui svolto, con qualità e costanza, nelle varie attività consiliari, deve andare avanti – affermano i componenti del gruppo - Dall'inizio della consiliatura sono state convocate circa quindici commissioni capigruppo in cui il consigliere Carnevale ha rappresentato il partito con competenza e professionalità. Purtroppo l'attività politico- amministrativa della città è completamente bloccata, atrofizzata da un'amministrazione cittadina impegnata a trovare un modo per "accaparrarsi" una presidenza, piuttosto che attivarsi per dare risposte a tutti i cittadini che hanno diritto di averle in maniera veloce e certa.

L'impasse in cui ci troviamo suscita imbarazzo perché ci lascia basiti davanti all'arbitrarietà con cui Coletta e i "Colettiani" considerano i regolamenti comunali, così come le normative alle quali si sono appellati quando e quanto più gli facesse comodo. Abbiamo assistito, nell'ultimo periodo, al valzer dei pareri che hanno interessato a più riprese settori diversi del Comune che purtroppo si sono contraddetti tra loro, quasi a mortificare il lavoro singolo di ognuno di loro. Del resto abbiamo capito che finché non arrivano a dama non si fermano. Ma il dottor sindaco si rende conto che così facendo sta solo acuendo divisioni, dubbi e scollamento di settori strategici per le attività comunali? Va bene tutto in politica, ma le norme sono norme e se non è in grado di accettarle è un problema che non può affliggere una città. A tal proposito ringraziamo il consigliere Carnevale che si è fatto garante per tutti di fare rispettare la normativa vigente, salvo poi dovere assistere ad uno spettacolo indegno per una città importante come Latina.

La Lega è un partito in continua espansione e con orgoglio e senso di responsabilità sta avviando un'organizzazione partitica per rappresentare al meglio le prerogative di un territorio molto esteso e con peculiarità importanti dal punto vista geo-storico. Per tale ragione la strutturazione deve essere finalizzata a creare una rete di collegamenti codiuvati da rappresentanti territoriali propositivi e propulsori di idee e attività. L'organigramma partitico sarà completo di ruoli e incarichi che enfatizzeranno il legame che la Lega intende condividere con la comunità. Stiamo operando un radicamento importante e ci stiamo impegnando affinché la politica possa essere di nuovo un riferimento importante. La famiglia della Lega nel suo lavoro di organizzazione, sta dimostrando di avere il coraggio di scegliere le risorse migliori di cui dispone, di agire nell'esclusivo interesse del partito e delle comunità e di coniugare le esperienze passate da offrire al servizio delle giovani leve al fine di garantire sempre competenza, passione e conoscenza. Viviamo in un momento storico complesso dal punto di vista sociale e economico, dato anche dalla pandemia covid 19, e per questo sentiamo la responsabilità di dover essere presenti ancora di più e in maniera più incisiva tra e con le persone. Stiamo lavorando ad una serie di incontri su temi importanti per poterci confrontare con rappresentanti, operatori di categorie e cittadini di Latina perché è solo attraverso il confronto e il dialogo (a volte anche in contraddizione) che si può costruire un progetto di vita sociale migliore e stabile".