Latina si costituiranno le commissioni consiliari a quattro mesi dal voto, ma saranno subito accompagnate da un ricorso al Tar. Questo lo scenario che si prospetta dopo il consiglio comunale di ieri che ha approvato con i soli 17 voti della maggioranza, assente il centrodestra, la delibera per la composizione delle commissioni con il metodo proposto dalla coalizione Coletta, 55 seggi per loro e 55 per l'opposizione. Lega, Fratelli d'Italia e Latina nel cuore hanno deciso di non partecipare alla discussione e al mantenimento del numero legale con l'intenzione, già ribadita, di ricorrere al Tar. Una sconfitta della politica che mostra la debolezza del governo dell'anatra zoppa venuto fuori dalle urne.