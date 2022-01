"Ancora una volta siamo costretti a leggere sulle pagine dei giornali le accuse del Sindaco Coletta il quale, in merito al tema della composizione delle Commissioni Consiliari, ci accusa di irresponsabilità". Lo affermano in una nota i Capigruppo di FDI, Lega e Latina nel Cuore.

"Tuttavia, ci urge sottolineare che il centrodestra ha deciso di non partecipare alla discussione sul punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in merito alla composizione delle commissioni consiliari non per irresponsabilità, bensì perché – al contrario di quanto fatto dal centrosinistra – non vogliamo sconfessare il parere dell'Avvocatura, organo terzo dall'amministrazione comunale. Il Sindaco Coletta, piuttosto che scaricare le colpe di una situazione di stallo di cui è responsabile insieme alla sua coalizione, dovrebbe occuparsi invece di completare la giunta, dato che dopo oltre tre mesi dalla sua elezione manca ancora un Assessore. Inoltre, quando la Consigliera comunale Campagna asserisce che la politica "non si fa né con la calcolatrice né ricorrendo ai tribunali amministrativi", dimentica il tentativo di prevaricazione istituzionale che la coalizione, alla quale appartiene, sta mettendo in atto, inferendo un grave colpo alla democrazia. In quanto sostenitori della cultura della legalità e delle Istituzioni, noi del centrodestra ci opponiamo con forza a questa manovra e impugneremo tale delibera – che riteniamo del tutto illegittima – di fronte al Tribunale Amministrativo".