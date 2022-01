"A nome della cittadinanza di Ardea porgo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nuovamente eletto come Capo dello Stato con 759 voti espressi dai Parlamentari e dai Delegati Regionali, le più vive congratulazioni per il rinnovo del mandato alla guida della nostra Italia. Intendo anche ringraziarlo, come già fatto con una lettera che ho inviato nei giorni scorsi, per il servizio reso in questi anni per il Paese intero e manifestargli apprezzamento e profondo rispetto per il senso di responsabilità mostrato nei confronti della nazione in questo difficile momento politico, sanitario, economico e sociale. Grazie, Presidente, perché, come ha affermato poco dopo la sua rielezione, non si è sottratto al dovere cui è stato nuovamente chiamato, facendo prevalere il senso dello Stato su altre prospettive e considerazioni personali differenti".

È il messaggio del Sindaco di Ardea, Mario Savarese, formulato in occasione della rielezione di Sergio Mattarella quale Presidente della Repubblica Italiana.