Il Partito Democratico di Aprilia va a congresso per rinnovare gli organismi dirigenti. Sabato 5 febbraio alle ore 9.30 tramite la piattaforma Google Meet si svolgerà l'assemblea congressuale, a informare gli iscritti dem è stata nelle scorse ore una nota della rappresentante dell'ufficio di presidenza, Gloria Mastrocicco, nella quale vengono illustrate le modalità per la presentazione delle candidature e il regolamento. «La candidatura a segretario andrà presentata allo scrivente ufficio di presidenza entro le 9.30 del 2 febbraio, con allegate le firme a sostegno come previste dal regolamento congressuale. Le liste del direttivo - scrive Gloria Mastrocicco nella nota - andranno presentate entro le ore 13 del 4 febbraio, la lista per i delegati dell'assemblea provinciale andrà presentata entro le ore 10 del 4 febbraio. La mail a cui inviare la presentazione di candidatura è partitodemocraticoaprilia@yahoo.it, sul sito www.pdlatina.it è possibile scaricare il regolamento congressuale».