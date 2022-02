"È incontestabile che gli abitanti di Via Epitaffio e dei quartieri da essa attraversati, Pantanaccio, Gionchetto e Latina Scalo, abbiano una qualità della vita più bassa rispetto ai loro concittadini che vivono nelle zone più centrali". Così l'avvocato Maria Antonietta Giorgetta e il componente del direttivo Fare Latina, Roberto Stabellini, esordiscono nella nota con cui viene presentato il Comitato Via Epitaffio - Porta Nord.

"Il motivo è rappresentato principalmente dal grande disagio subito a causa dell'intenso traffico veicolare, leggero e pesante, che quotidianamente si riversa su questa fondamentale arteria che collega il centro cittadino con la stazione ferroviaria e i Monti Lepini: ogni giorno su Via Epitaffio si creano file di veicoli lunghe chilometri, e quando avviene l'incidente (spesso…) la situazione si complica e addirittura si arriva a chiudere un tratto della strada come accaduto la scorsa settimana. Si è mai ipotizzato di prevedere un ristoro per gli abitanti che vivono intorno o vicino a questa importante "servitù"? Ad oggi, infatti, i residenti non soltanto non godono di nessun privilegio a parziale compensazione del loro disagio, al contrario vivono situazioni di precarietà legate, addirittura, all'assenza dei principali servizi: per buona parte Via Epitaffio non permette l'allaccio alla rete fognaria perché inesistente, ha un sistema di illuminazione spesso inefficiente o fuori uso, ha il manto stradale disconnesso in molti tratti, ha i pini a bordo strada che aspettano una potatura mai programmata e che li rende pericolosi, non ha marciapiedi, non ha un vero sistema di controllo della velocità dei veicoli, non ha una manutenzione programmata del bordo strada, dei canali e delle scoline, non ha una rete infrastrutturale in quanto mancano la rete gas e la fibra ottica per la banda larga (ormai presente ovunque…)".

"Peraltro, si potrebbero prevedere almeno tre rotatorie che faciliterebbero lo scorrimento del traffico: una all'incrocio con la SS 7 Via Appia, la seconda all'incrocio con Via Pantanaccio e Via Monte Bianco, la terza all'incrocio con Via Congiunte dx e Via Congiunte sx. In definitiva, Via Epitaffio è la strada più percorsa e sollecitata dal traffico ma è anche la più dimenticata, questa serie di concause la rendono estremamente pericolosa per chi la percorre e disagevole per chi ci abita. Alla luce di questa situazione insostenibile, dando seguito alle istanze dei residenti, abbiamo deciso di costituire il comitato cittadino "Via Epitaffio – Porta Nord", con lo scopo di raccogliere le richieste degli abitanti e di portare all'attenzione delle istituzioni le problematiche sopra elencate. A breve fisseremo degli incontri con gli assessori di competenza per illustrare le criticità e prestare il nostro supporto per la ricognizione diretta e per la definizione delle modalità di intervento. Invitiamo, pertanto, tutti i nostri concittadini e abitanti delle zone interessate a mettersi in contatto con noi al fine di dare la giusta importanza e dimensione al comitato".