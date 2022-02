Il movimento Terzo Polo Aprilia Futura avvia la campagna di tesseramento che porterà alla ricostituzione del soggetto politico, affidando la "cabina di regia" transitoria all'ex vice sindaco Franco Gabriele, all'ex assessore Gianfranco Caracciolo e a Daniela Carissimi. E' questo ciò che è stato stabilito dal gruppo di lavoro che si è riunito domenica 30 gennaio. «La ripresa del percorso politico coincide con la ricorrenza di un decennale che, da un punto di vista strettamente emotivo, è particolarmente sentito da tutti gli appartenenti (la scomparsa del sindaco D'Alessio, ndr). Il Terzo Polo è stato - spiegano - tra i fautori e protagonisti della stagione civica della nostra città. Alcuni dei suoi aderenti hanno rivestito cariche amministrative di estrema importanza, operando con grande senso di responsabilità e di rispetto verso i propri concittadini, perseguendo un'opera di bonifica morale e di ricollocamento dell'interesse pubblico al centro della vita politica e amministrativa di questa città. Lo stesso gruppo di lavoro ha inoltre stabilito che, in attesa del completamento della fase di tesseramento, il movimento sarà provvisoriamente rappresentato nei rapporti esterni da Gianfranco Caracciolo, Daniela Carissimi e Franco Gabriele». La fase di tesseramento si concluderà il 28 febbraio, poi verrà convocata un'assemblea per ricostituire il movimento. «L'assemblea degli iscritti - continuano - servirà per la nomina degli organismi interni e per la definizione di un condiviso programma politico. Invitiamo i cittadini che si riconoscono nei valori costituzionali e vogliano condividere con noi idee e proposte a scriverci a terzopolo2022@gmail.com per un confronto costruttivo».