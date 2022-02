L'insediamento è previsto per domattina. Le elezioni per il rinnovo del consiglio e del sindaco della piccola isola si terranno a fine primavera.

È Monica Perna, vicario del Prefetto di Latina, il commissario straordinario nominato per il Comune di Ventotene. Nominato sub commissario Ada Nasti, dirigente dell'area economico finanziaria della Prefettura di Latina.

