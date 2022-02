Alessandro Cosmi è stato confermato asegretario del Partito Democratico di Aprilia. L'investitura ufficiale è arrivata stamattina, nel corso del congresso cittadino che si è svolto via web (tramite Google Meet). Dopo la proclamazio­ne di Alessandro Cos­mi che è stato confe­rmato nel ruolo di segretario cittadino, ci sono stati gli in­terventi dei rappres­entanti delle altre forze politiche e as­sociative. E' stata una discus­sione aperta all'es­terno in cui il cont­ributo degli ospiti ha arricchito il dib­attito, sono interve­nuti Davide Zingaret­ti segretario provin­ciale di Azione, Giu­seppe Petito capogru­ppo consiliare di Pi­azza Civica, Simone Aversano segretario di Forum per Aprilia, il vice sindaco La­nfranco Principi per Unione Civica, Anna Maria Nardacci segr­etaria della Rete dei cittadini, Mauro Fioratti Spallacci ca­pogruppo di Aprilia Domani e Filippo Fas­ano presidente della sezione Anpi di Apr­ilia.

Hanno partecipato anche il nuovo segret­ario provinciale del Pd Omar Sarubbo, il deputato Matteo Mau­ri,che in questi mesi ha svolto il ruolo di commissario prov­inciale del Pd e Sal­vatore La Penna, con­sigliere regionale pontino. Nel congresso è stato nominato il nuovo direttivo comunale del Pd che sarà formato da: Andrea Fantoni, Margaret Fuoco, Ferdinando Bucci, Gloria Mastrocicco, Marco Luigi Muzi, Cinzia Valeriani, Matteo Ferrera, Azzurra Simeoni, Gianni Cinconze, Daniela Salvucci, Archimede Poppi, Giulia Brignone, Ezio Massotti, Alba Tonini, Guglielmo Marchetti e Francesca Cosmi. "Abbiamo allargato il gruppo dirigente - spiega il segretario Cosmi - in­cludendo quattro ragazze dei Giovani Democrati­ci, accanto a dirige­nti più esperti in un mix che speriamo possa essere vincente".