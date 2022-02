Acquistare la casa cantoniera di Borgo Santa Maria e destinarla a finalità sociali, in particolare rivolte ai bambini. E' la proposta contenuta in una mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia con le firme di Gianluca Di Cocco, Matilde Celentano, Andrea Chiarato e Gianfranco Antonnicola.

"Il Comune di Latina dispone di diversi immobili da destinare a scopi sociali e che queste sono diffuse sul territorio in modo abbastanza capillare e costituiscono un luogo di svago e di aggregazione per tutta la cittadinanza, ma soprattutto per famiglie, minori, anziani – spiega il consigliere comunale Gianluca Di Cocco – A Borgo Santa Maria però manca qualcosa del genere. E' presente però una casa cantoniera di proprietà dell'amministrazione provinciale di Latina completamente abbandonata da diversi anni. Il Borgo in questione ha visto una crescita enorme negli ultimi decenni, ma di riflesso ha avuto scarsi servizi e nessun luogo di aggregazione per la cittadinanza tutta, a differenza di molte altre zone. Siamo convinti quindi che la casa cantoniera possa essere trasformata in un centro di aggregazione, parco pubblico, con relative attrezzature, giochi e verde. Con la mozione da noi presentata chiediamo al Consiglio comunale di impegnare l'amministrazione intanto a verificare la possibilità di un passaggio di proprietà, a titolo gratuito, dalla Provincia al Comune. Oppure, se questo non fosse possibile, a prevedere delle somme per l'acquisto dell'immobile e per una sua futura destinazione come presidio e valorizzazione immobiliare sociale, a titolo gratuito per la città ai fini di aggregazione della cittadinanza tutta ed in particolare dei bambini".