Il Partito democratico di Latina è riuscito, ieri, a completare i congressi comunale e provinciale. Come ampiamente previsto, il nuovo segretario comunale è il consigliere Leonardo Majocchi, mentre il segretario provinciale del Pd è Omar Sarubbo.

I dem hanno celebrato ieri, online, i due congressi. Prima quello comunale, che ha ratificato l'intesa attorno alla mozione di Majocchi e poi quello provinciale che ha sancito la leadership di Sarubbo.

Importante è in particolare il nuovo corso dei dem a livello provinciale. Per Sarubbo si apre una fase delicata, che sarà caratterizzata dalle decisioni che andranno prese nei prossimi giorni in vista delle elezioni comunali della primavera alle porte. La mozione che ha ottenuto il sostegno unitario del partito parla infatti di proseguire il percorso del campo largo, con un allargamento anche al dialogo con chi si riconosce nei valori comuni, in particolare nell'europeismo. Un modo per tendere la mano ai moderati e per dare una contestualizzazione all'alleanza che il Partito democratico porta avanti in Provincia di Latina a sostegno di Gerardo Stefanelli, dove all'interno c'è anche Forza Italia.