"Grazie a questo fondamentale strumento che è il Piano Territoriale di Assistenza Tecnica - commenta il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – siamo stati capaci di intercettare risorse umane necessarie a smaltire procedimenti arretrati soprattutto nel settore Ambiente fornendo quindi una risposta più celere a tutti i cittadini che spesso, proprio per le vistose carenze dell'organico dell'ente, sono costretti ad aspettare tempi più lunghi del dovuto. Dobbiamo continuare su questa strada e sfruttare a pieno le possibilità che il Pnrr ci offre".

La Provincia peraltro fa anche da ente capofila per quei Comuni che possono richiedere direttamente l'applicazione di questi tecnici.

Nel caso della Provincia di Latina il personale è stato così dislocato: sette tecnici sono stati assegnati al Settore ecologia, uno al Settore viabilità e un altro al Centro elaborazione dati. Sono incaricati di supportare l'amministrazione nella gestione delle procedure complesse quali ad esempio la VIA e altre valutazioni ambientali, infrastrutture, urbanistica, edilizia, paesaggio e a ogni altra attività utile alla velocizzazione degli iter procedurali; supporto al recupero dell'arretrato; assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti, la cui migliore qualità consentirà di accelerare i tempi di esame; supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

