Le commissioni consiliari di Latina si potranno svolgere in modalità mista, dunque in presenza o in remoto con video collegamento. E' quanto ha comunicato oggi il presidente del Consiglio comunale di Latina Raimondo Tiero ai presidenti delle commissioni. E' la mossa con cui Tiero prova a risolvere la diatriba sulle riunioni in presenza.

Il presidente ha inviato la nota con parere del segretario comunale Simona Manzo. Rimane il punto interrogativo legato al regolamento che in realtà non prevede questa modalità mista. Per questo alcuni presidenti di commissione vogliono chiarimenti.