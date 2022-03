Fratelli d'Italia annuncia ufficialmente l'ingresso nel partito del consigliere comunale di Aprilia ed ex presidente della Provincia, Domenico Vulcano. A sancire il passaggio è il coordinatore provinciale Nicola Calandrini, presentando il convegno "Terra e Patria" che si terrà venerdì 4 marzo alle ore 17.00 all'Hotel Enea di via del Commercio. Un forum che, oltre al senatore Calandrini, vederà la partecipazione dell'eurodeputato Nicola Procaccini, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente di FdI, il vice portavoce regionale Enrico Tiero, i consiglieri comunali di Aprilia Matteo Grammatico, Vincenzo La Pegna e Domenico Vulcano.

«Sarà un incontro per parlare di ambiente, in un territorio molto sensibile vista la presenza di impianti importanti per la lavorazione dei rifiuti - spiega il senatore Nicola Calandrini - Ma sarà anche l'occasione per dare il benvenuto a Domenico Vulcano che entra ufficialmente in Fratelli d'Italia. La sua adesione è la testimonianza della continua crescita del partito sui territori e non solo nei sondaggi». «E' con piacere che in sinergia con i vertici del partito si è organizzato un convegno su una tematica molto sentita dal nostro territorio - aggiunge il coordinatore comunale Matteo Grammatico -. Alla luce di ciò analizzeremo la situazione e le soluzioni da adottare per il benessere di tutti».