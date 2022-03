Il M5S Latina, tramite il proprio consigliere comunale Gianluca Bono, ieri ha depositato una mozione tesa a far istituire anche a Latina il Registro della Bigenitorialità, già realtà in città come Parma, Trento, Firenze, Savona, Verona, Bologna, Siracusa

"Si tratta di una importante novità per il Capoluogo pontino che pone la doverosa attenzione su un tema che coinvolge le coppie separate o divorziate e la relativa prole minore - afferma Gianluca Bono - Con l'istituzione di tale Registro l'Amministrazione di Latina potrà fare propri principi già consolidati in trattati e leggi sia internazionali che nazionali. Si potrà, dunque, avvalorare il principio che accanto al dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole si colloca, in egual misura, il diritto di entrambi ad essere coinvolti da tutte le informazioni ovvero comunicazioni pubbliche che hanno ad oggetto la vita dei propri figli.

Se, come auspichiamo, la mozione in oggetto sarà accolta trasversalmente dal Consiglio comunale e l'Ente, in tempi ragionevoli, tradurrà l'indicazione politica in azione amministrativa, il summenzionato Registro, una volta disciplinato da apposito regolamento, costituirà un segnale d'attenzione e di civiltà nei confronti delle famiglie finalizzato a prevenire o perlomeno ridurre motivi di risentimento e conflittualità".