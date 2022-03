"La commissione Trasparenza affronterà il prossimo 16 marzo l'analisi della delibera di Consiglio comunale del novembre 2018 sulla riqualificazione della Marina. Un tema fondamentale per il futuro non solo del litorale ma della città tutta". Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco. Ho inteso sollecitare questa tematica al presidente Andrea Chiarato anch'esso sensibile alla tematica, in quanto rappresenta uno degli argomenti centrali, come spiega il consigliere Di Cocco, per il futuro di Latina.

"In particolare penso alle potenzialità che ha il nostro lido, dal punto di vista naturale, economico e quindi occupazionale. I nostri giovani potrebbero trovare qui la ragione per non abbandonare la loro città natale, andando a cercare altrove la loro realizzazione. Latina e il suo mare possono essere una chance. Per questo Fratelli d'Italia chiede un approfondimento sullo stato di attuazione della deliberazione votata nella passata consiliatura.

Il Consiglio Comunale il 9 novembre del 2018 – spiegano Di Cocco e Chiarato - ha approvato la Deliberazione n° 84/2018 avente ad oggetto: "Disposizioni programmatiche, criteri e indirizzi ai fini della ripianificazione degli strumenti urbanistici attuativi annullati ed ai fini della dotazione di nuovi strumenti di pianificazione per il governo del territorio nel Comune di Latina". Vorremmo capire a che punto si trova questa progettualità. L'indirizzo del Consiglio comunale, stando a quella deliberazione, è chiaro. Sulla Riqualificazione della Marina è stato deliberato uno Studio preliminare finalizzato alla redazione di una eventuale variante agli strumenti di pianificazione relativi alla Marina di Latina, anche sulla base dei risultati del Concorso di idee, privilegiando la procedura perequativa per favorire trasferimenti delle cubature esistenti e l'adeguamento delle infrastrutture viarie. Il tutto, potenziando i collegamenti con i principali centri urbani, Borghi e città, e con la ex SS 148 Pontina, oltre che la ristrutturazione urbanistica dell'edificato (interventi di rigenerazione urbana) e lo sviluppo della nautica da diporto. Altro obiettivo era quello di valorizzare l'area delle terme attraverso il recupero e valorizzazione delle zone archeologiche di Passo Genovese e Torre di Foce Verde, in connessione con l'area di Satricum. Si tratta di interventi fondamentali per il rilancio della nostra Marina. Ma ahinoi, poco o nulla di questo è stato ancora fatto. Per questa ragione come gruppo di Fratelli d'Italia, abbiamo voluto portare al centro della commissione Trasparenza questa tematica, al fine di ottenere da Assessore e dirigenti delle risposte e una tempistica sull'attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale".