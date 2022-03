"Accogliamo favorevolmente le indiscrezioni di stampa che indicano una prossima nomina del comandante Francesco Passaretti come Direttore Generale del Comune di Latina. Francesco Passaretti è un dirigente stimato ed apprezzato dentro e fuori il Comune. Ha dimostrato correttezza, professionalità ed equilibrio nei suoi dieci anni alla guida della Polizia Locale e ultimamente come vice segretario comunale. Ha una lunga esperienza e tanta competenza e siamo certi che saprà sicuramente fare altrettanto bene come Direttore Generale. Ma un appunto al sindaco Coletta va fatto: aveva sotto i suoi occhi uno stimato dirigente e ci ha impiegato sei anni per notarlo e per considerare di affidargli un incarico tanto prestigioso quanto delicato quale quello di Direttore Generale". Così, in una nota, la capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, Matilde Celentano.

"È la dimostrazione di quello che noi sosteniamo da sempre: il Comune di Latina è pieno di impiegati, funzionari e dirigenti di indubbio spessore, non serve andare a reperire le figure fuori, a volte basta semplicemente guardare all'interno e valorizzare chi tutti i giorni si impegna per la corretta riuscita del lavoro amministrativo, riconoscendogli l'impegno e le capacità. Adesso auspichiamo che Coletta non perda ulteriore tempo: proceda con la nomina del Direttore Generale. La carica è vacante ormai da mesi. Coletta ci sta abituando a tempi biblici per tutto: non ha ancora completato la giunta e sta perdendo tempo anche nella sostituzione del Direttore Generale. Basta con questi rallentamenti, vada avanti con il completamento della squadra amministrativa e torni a guidare il Comune con una squadra al completo".