"Non stiamo parlando solo di interventi specifici, che sono sempre importanti e che necessitano di progetti ben pensati e capaci di rispondere alle indicazioni dell'Universal Design. Stiamo parlando anche – conclude Ranieri – di un impegno concreto, volto a favore di una accessibilità totale con regole chiare e condivise, per tutti coloro che intervengono su suolo pubblico e privato. Un percorso virtuoso e lungo, che nasce dalla volontà di accrescere la nostra sensibilità. Ringraziando tutte le associazioni che, negli anni, hanno dato il loro contributo di idee, ci auguriamo che tutti i settori dell'amministrazione si sentano responsabilizzati nell'attuare il PEBA".

"L'obiettivo – prosegue Ranieri - è quello di costruire percorsi nuovi. Bisogna rendere Latina una città accessibile a tutte e tutti. Chiunque, indipendentemente dalle capacità fisiche, psichiche e sensoriali, deve poter avere accesso ai luoghi della nostra città. Non ci si può dividere su questo. Parlare di rimozione delle barriere architettoniche è riduttivo, la vera missione è quella di costruire una nuova idea di accessibilità cittadina. Una visione ambiziosa, che punta a non lasciare nessuno indietro".

"Quello del PEBA è un fatto innanzitutto culturale" così Emilio Ranieri, Consigliere Comunale di Latina Bene Comune e Presidente della Commissione Urbanistica, ha commentato in seno all'ultima Commissione Consiliare nella quale è stato dato indirizzo politico sulla rimozione delle barriere architettoniche. La Commissione, infatti, ha preso impegno ad istituire un capitolo di bilancio specifico per la realizzazione del PEBA sull'area del centro storico di Latina.

