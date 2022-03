Come preannunciato, nove su dieci membri del direttivo locale della Lega Gaeta ha consegnato le dimissioni. Il rischio c'era, lo avevano già chiarito in occasione dell'ultima conferenza stampa, quando il coordinatore Vittorio Ciaramaglia, aveva dichiarato di essersi autosospeso dal partito. Ieri la conferma è arrivata e con lui ad abbandonare le fila del coordinamento gaetano in cui hanno militato per tre anni, compaiono altri nomi quali l'ex assessore Italo Taglialatela, Tommaso Di Nitto, Simona Panza, Miriam Zottola, Francesco Malgieri, Mario Macera, Giovanni Tafuri e Mauro Pecchia.

Le motivazioni restano le stesse: la discordanza di idee con i vertici provinciali della Lega, in merito all'utilizzo o meno del simbolo alle ormai prossime amministrative di Gaeta. simbolo che il coordinatore gaetano sarebbe stato ben felice di vedere accanto agli altri partiti mascherati da liste civiche: «Constatato che a tutt'oggi alcuna risposta è pervenuta a chiarimento delle domande rivolte ai vertici provinciali – hanno spiegato - considerando quella che di fatto è una mancanza inquietante di spirito di appartenenza, visto che alla richiesta quasi ovvia di utilizzo del simbolo, ci è stato comunicato che la scelta di concorrere alle prossime elezioni comunali doveva avvenire con una lista civica, e ritenendo questo comportamento poco coerente e trasparente e soprattutto in completo disaccordo con il coordinamento comunale, abbiamo deciso in piena consapevolezza di rassegnare le dimissioni dal partito Lega in maniera irrevocabile abbandonando lo stesso in cui per tre anni hanno militato e ben lavorato, puntando ad obiettivi ben precisi, che hanno permesso di raggiungere traguardi importanti per una forza politica del tutto assente nel tessuto sociale della città di Gaeta». Una decisione sofferta, quella di rassegnare le dimissioni e il cui primo pensiero va agli elettori e a tutti coloro che hanno creduto nel loro impegno, che, hanno precisato non verrà sicuramente meno: «Alla luce di quanto esposto, in piena sintonia con le idee politiche del territorio, l'ex direttivo della Lega Gaeta, al fine di non deludere i tanti elettori che vedono nella sua componente persone degne di rappresentarli in una sana competizione elettorale, ritiene opportuno, con serietà e determinazione, concedersi un po' di tempo per doverose riflessioni, ma nel contempo, ribadisce con la stessa determinazione che non verranno mai meno agli impegni assunti con tutti i concittadini».