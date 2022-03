Il coordinamento di Italexit per l'Italia del nord pontino si presenta ufficialmente alla città avviando una raccolte firme. Ieri i membri del direttivo di Aprilia-Cisterna, insieme ad alcuni simpatizzanti, si sono ritrovati davanti all'ufficio postale di Aprilia di largo Marconi per avviare la raccolta firme contro la vaccinazione pediatrica Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni. Un gazebo allestito per tutta la giornata che ha permesso inoltre al nuovo partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone di presentare il proprio programma, sia a livello nazionale che locale, nonché di avviare la campagna iscrizioni 2022. «Vogliamo riportare l'attenzione di tutti alla carta Costituzionale, spesso e volentieri calpestata, come principio fondamentale dell'individuo. Tra gli scopi principali - affermano i membri del coordinamento nella nota - ci prefiggiamo anche quello di dare un concreto supporto a livello sociale e riportare i nostri concittadini e soprattutto i giovani a riavvicinarsi alla politica in modo sano e costruttivo».

Il direttivo di Italexit nord pontino è formato da Alessandro Percossi (coordinatore macro area), Massimo Soccorsi (coordinatore politico di sezione), Giuseppe Lorica (tesoriere), Massimiliano Patano (responsabile organizzativo e comunicazione), Alessandro Andreacchio (responsabile organizzativo) e Massimo Giammaria (responsabile coordinatore dipartimento). Il prossimo appuntamento del partito sarà venerdì 25 marzo a Latina (ore 17.30) in corso della Repubblica, dove è atteso l'intervento di Paragone e di Povia.