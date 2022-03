Il Consiglio regionale ha appena approvato la Proposta di Legge ‘Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente', con cui viene aumentato a 296 milioni il ‘Fondo taglia tasse', per la riduzione strutturale della pressione fiscale, rimodulando la spesa corrente per mitigare gli aumenti dei costi dell'energia e tutelare così i redditi più bassi.

"Con questo atto - dichiara il vicepresidente Daniele Leodori - restiamo al fianco di famiglie e imprese del nostro territorio. Confermiamo, infatti, l'esenzione dall'addizionale IRPEF per i redditi sotto i 35 mila euro e introduciamo un "BONUS ENERGIA" di 300€ per la fascia di redditi tra i 35 mila e i 40 mila euro. Per quanto riguarda le imprese, invece, congeliamo l'applicazione, per molti settori della nostra economia, della maggiorazione dell'IRAP. Prevediamo poi, dal 1 gennaio 2023, uno sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale. In questo momento di profonda incertezza la Regione mette in campo una manovra fiscale redistribuiva che porterà benefici all'80% dei contribuenti del Lazio. Infine, grazie a questo testo, rafforziamo il nostro impegno a supporto della candidatura di Roma a Expo 2030, partecipando attivamente alla costituzione del comitato promotore".