"Il Parco Faustinella di Latina Scalo è abbandonato a se stesso, per questo su sollecitazione del circolo locale di Fratelli d'Italia ho presentato un'interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo consiliare, per avere chiarimenti circa la gestione da parte della cooperativa affidataria Il Quadrifoglio". Lo dichiara la capogruppo di Fratelli d'Italia Latina Matilde Celentano.



"Nel novembre 2020 il Parco è stato affidato in gestione alla Cooperativa Il Quadrifoglio a seguito di un bando che stabiliva che l'assegnatario avrebbe dovuto gestire il chiosco bar lì presente, organizzare attività ludiche e ricreative e occuparsi della manutenzione e della sorveglianza dell'area.

Francamente non ci sembra che tutto questo stia avvenendo. Il chiosco è sempre stato chiuso e senza chiosco non sono presenti neppure i servizi igienici; di attività ludiche e ricreative non c'è traccia; così come non esiste accenno di manutenzione o sorveglianza, tanto che il parco versa in uno stato di degrado, con siepi mai potate, giochi per bambini ammalorati, e una parte è stata addirittura incendiata da vandali, che, proprio perché manca la sorveglianza, hanno potuto agire indisturbati. Da luogo dove una volta si incontravano famiglie con bambini, giovani e pensionati, il Parco Faustinella sta diventando sempre più inospitale.

Dobbiamo pensare che la cooperativa si stia limitando ad aprire e chiudere il cancello perché altri segni tangibili della sua gestione non li notiamo. Il caso del Parco Faustinella è un altro esempio di sciatteria nella gestione del bene comune di cui l'amministrazione tanto va fiera. Ci aspettiamo dal sindaco e dall'assessore competente una risposta che chiarisca lo stato dei rapporti con la cooperativa, e una rapida presa di posizione per fronteggiare le negligenze in corso".