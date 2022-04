"Svolgerò questo ruolo con profilo istituzionale e aperto alle istanze e alle esigenze che verranno presentate dalle mie colleghe e dai miei colleghi", ha detto Forte subito dopo l'esito della votazione. "Riprenderemo tutte le questioni in sospeso nella sesta commissione – ha aggiunto il neo presidente – perché si tratta di tematiche importanti e cruciali nelle politiche regionali".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli