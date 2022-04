Nel corso dell'ultimo consiglio è stata votata all'unanimità la Mozione presentata dal gruppo Consiliare della Lega per estendere l'esenzione del pagamento della TARI anche agli enti ecclesiali, così come già previsto per le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro comunale.

"Siamo soddisfatti del risultato oggi raggiunto - dichiarano i primi firmatari Pagliari e Belvisi - , anche e soprattutto per essere riusciti a trovare la massima condivisione, accogliendo l'emendamento della maggioranza programmatica per estendere l'esenzione anche alle altre confessioni religiose. Le parrocchie e gli oratori svolgono un fondamentale servizio pubblico in ambito sociale, offrendo a tanti giovani spazi e attività aggregative, oltre a supportare tante famiglie con aiuti alimentari ed economici erogati attraverso i gruppi Caritas."

L'Assessore al Bilancio Massimo Mellacina ha espresso parere favorevole alla proposta, quindi si procederà alla modifica dell'art. 24 del Regolamento comunale di disciplina della TARI che dovrà essere approvato in consiglio comunale.

"Questo atto di indirizzo va nella direzione di giustizia ed equità fiscale, garantendo uguali diritti per tutti gli attori coinvolti in iniziative sociali e di volontariato. Ringraziamo - concludono Pagliari e Belvisi- tutti i colleghi del gruppo consiliare della Lega per aver condiviso la Mozione e al Sindaco e tutti i consiglieri per aver accolto la proposta"