"Finalmente la zona di via Don Morosini ottiene risposte in merito alla riqualificazione e alla lotta al degrado". Lo affermano i componenti del gruppo consiliare Fratelli d'Italia che è stato tra i promotori della mozione approvata ieri dal Consiglio comunale di Latina e qualche tempo fa di una interrogazione proprio sulla situazione di degrado dell'area.



"Come Fratelli d'Italia, Siamo molto soddisfatti dell'accoglimento unanime della mozione e del lavoro svolto in Aula con l'inserimento di un emendamento condiviso anche con la maggioranza e dal consigliere Pagliari – spiega Gianluca Di Cocco, promotore di mozione e interrogazione di Fratelli d'Italia – L'obiettivo della nostra mozione era quello di far emergere la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano i residenti dell'area di via don Morosini, che periodicamente denunciano situazioni di degrado, di problematiche sociali e microcriminalità. L'area, ne siamo convinti da tempo, va sottoposta a una sorveglianza maggiore e ad una riqualificazione generale, non dimenticando in primis la problematica sociale dei senza fissa dimora.

Per questo abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta di attivarsi affinché siano trovati il prima possibile le risorse economiche necessarie a effettuare interventi di contrasto al degrado, ai bivacchi, all'aiuto ai disagiati ed alla lotta alla microcriminalità. In questo senso, immaginiamo la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Con la maggioranza, poi, abbiamo condiviso l'impegno a una riqualificazione del quartiere e dell'area verde di via don Morosini, dove realizzare aree giochi per l'infanzia e installare attrezzature per il fitness. In questo modo la zona potrebbe tornare a vivere. A tutto questo, poi, bisogna affiancare un lavoro puntuale dei servizi sociali per dare aiuto ai senzatetto, convincendoli a usufruire delle strutture comunali esistenti destinate al loro sostegno. Rimane infine aperta la questione del recupero dell'ex mercato Annonario, altro strumento di rilancio della zona. Solo con un ampio processo di riqualificazione, infatti, possiamo ridare lustro ad una delle aree più belle del centro storico di Latina".