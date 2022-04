Azione intende valorizzare - si legge nella nota - la conoscenza, la professionalità e l'esperienza di ciascun cittadino, professionisti del mondo del lavoro, studenti e studentesse, attivisti politici, nell'affrontare le moderne sfide che il territorio richiede. Tutto questo è possibile non semplicemente attraverso un nuovo partito, piuttosto con un nuovo approccio alla politica, basato sulla pragmaticità del metodo: conoscenza, elaborazione e proposta». Il commissario straordinario in attesa della formazione del direttivo cittadino è Andrea Massimo Fino. «In questa direzione, partecipativa e formativa, rientrano i gruppi tematici che Azione promuoverà a breve tra gli iscritti, allo scopo di formare una cittadinanza attiva e guidarla verso una più profonda conoscenza e consapevolezza sulle questioni delicate che abbracciano la provincia».

Dopo la nomina dei commissari locali, da parte del direttivo provinciale di Latina, il gruppo di Azione sbarca anche a Cisterna. Nelle scorse ore un primo comunicato stampa annuncia la discesa in campo del partito fondato da Carlo Calenda. «Azione si pone come forza liberal democratica, con l'obiettivo di promuovere sul territorio i temi fondanti del partito: crescita, occupazione, sostenibilità, sanità e scuola.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli