"La decisione dell'amministrazione comunale di togliere l'orario pomeridiano alla scuola dell'Infanzia San Marco è incomprensibile e ingiustificabile". Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco condivide le proteste delle famiglie e annuncia una interrogazione per fare luce sulla vicenda.

"Impedire l'orario pomeridiano alla scuola dell'Infanzia San Marco vuol dire arrecare un triplice danno: ai bambini, alla struttura e alle famiglie. Sì perché la possibilità di un orario lungo garantiva oltre al servizio mensa, anche ulteriori esperienze didattiche agli alunni. Con la riduzione oraria poi, la scuola San Marco rischia seriamente un calo di iscrizioni, in quanto i genitori potrebbero optare per altre strutture dove è garantito l'orario lungo. Già in una lettera inviata al Comune in questi giorni e riportata dalla stampa, si evincono le difficoltà che questa decisione del Comune di Latina comporterà. I genitori affidavano i loro figli alla San Marco per la serietà, professionalità e esperienza del corpo docente. Ma anche per il fatto che potevano lasciare i figli anche in orario pomeridiano, conciliando così le necessità lavorative della famiglia. Ora, secondo il sindaco Coletta e l'assessore competente, cosa dovrebbero fare i genitori? Dove lasceranno i loro figli? Il compito dell'amministrazione è anche e soprattutto quello di garantire il benessere dei propri cittadini, mettendoli in condizione di avere servizi adeguati alle tasse che pagano. Ahimé con la giunta Coletta questo non accade: i cittadini pagano per non avere servizi. Come Fratelli d'Italia, assieme all'opposizione, faremo in modo che queste assurde scelte dell'amministrazione siano ritirate".