"Il gap infrastrutturale della provincia di Latina rappresenta un peso notevole per il nostro territorio ed è su questo che si giocano le sfide fondamentali per il futuro". Lo afferma in una nota il parlamentare europeo della Lega Gruppo Id Matteo Adinolfi.

"L'Autostrada Roma Latina e la Bretella di collegamento con l'A1 Cisterna-Valmontone, sono solo una parte di quel che serve. Troppo spesso, nel dibattito pubblico, tendiamo a dimenticare quanto sia isolato il sud della provincia di Latina, la cui carenza di infrastrutture è ancora più evidente rispetto al resto del territorio. Per questo ritengo che bisogna lavorare affinché si sblocchi al più presto il progetto della Variante SS7 Appia Pedemontana-Tangenziale di Formia. Un'opera di cui pure si discute e dibatte da anni ma che ancora rimane tra i progetti non realizzati. Le ultime notizie in materia parlavano, lo scorso novembre , di come Anas avesse trasmesso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica su cui sia il Comune di Formia che la Provincia di Latina dovranno esprimere un parere. Poi, qualche settimana fa, la Camera dei Deputati ha dato l'ok ad un ordine del giorno per la realizzazione della Variante ss 7 Appia "Pedemontana".

Ora sta al Governo Draghi trovare le somme necessarie e mancanti per la realizzazione completa della Variante Appia Pedemontana. Come rappresentanti istituzionali del territorio dobbiamo incidere maggiormente e fare in modo che queste istanze trovino realizzazione il prima possibile. La situazione infrastrutturale della nostra provincia è drammatica. Ci muoviamo ancora su strade completamente inadeguate all'era in cui viviamo e su di esse facciamo transitare anche tutte le nostre merci. Questa nostra provincia potrebbe avere una crescita economica ancora maggiore se riuscisse a migliorare i fondamentali di cui dispone. E i collegamenti viari su gomma sono una priorità. Il centrosinistra che guida la Regione da ormai 9 anni non è stato in grado di aprire un cantiere che fosse uno per le strade di cui la nostra provincia necessita. Il Presidente Zingaretti è venuto a Latina a dire che tornerà per annunciare i lavori della Bretella: ma gli andrebbe ricordato che i lavori saranno fatti solo perché il Governo ha deciso di commissariare l'opera, proprio per sopperire all'incapacità della sua Giunta. E mi auguro che presto il Governo si occupi anche della Roma-Latina e acceleri per la Pedemontana di Formia: solo colmando il gap infrastrutturale la nostra provincia potrà prosperare".