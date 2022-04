"La cooperativa Il Quadrifoglio non ha ancora preso del tutto in gestione il Parco Faustinella di Latina Scalo perché da novembre 2020 ad oggi non è ancora stata ultimata la fase di contrattualizzazione". Ad accendere i riflettori sul caso è la capogruppo in Consiglio comunale di FdI, Matilde Celentano, a margine del Question Time di oggi.

"L'assessore Bellini ha risposto alla mia interrogazione parlando di un ritardo dovuto al Covid, alla mancanza di personale, e al fatto che questo tipo di mansione è passato dal servizio Decoro al servizio Patrimonio - prosegue la capogruppo - Ringrazio l'assessore per la risposta ma la trovo stucchevole e imbarazzante. Il Covid non può essere la scusa che impedisce di portare a termine un bando già assegnato, così come la carenza di personale che, purtroppo, è comune in tutti gli enti locali. È l'ennesima conferma che in sei anni di amministrazione, la giunta Coletta non fa che accumulare ritardi cronici e inadempimenti. Anche le cose più semplici a Latina diventano complicate e l'assegnazione di un parco si rivela un problema macchinoso da risolvere, come se Latina fosse l'unico comune ad aver vissuto il Covid o ad avere carenza di personale".

"A rimetterci sono gli abitanti di Latina Scalo che vedono il loro parco sprofondato nel degrado - conclude Celentano - Delle iniziative previste dal bando, l'apertura di un chiosco, la manutenzione del verde e delle giostre, l'organizzazione di attività di intrattenimento, non se ne vede traccia a dispetto di quel che decanta l'assessore Bellini secondo cui la cooperativa se ne sta prendendo cura senza nulla a pretendere. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il parco ha una parte incendiata, i giochi sono ammalorati, le siepi non potate e non c'è la vigilanza. Da luogo di ritrovo e aggregazione è diventato simbolo di abbandono. La comunità di Latina Scalo non merita questo scempio. Fratelli d'Italia continuerà a monitorare la situazione e a stimolare l'amministrazione per una positiva risoluzione che restituisca al parco la dignità che merita".

