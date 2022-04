Il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Latina ha avviato la fase di organizzazione del partito in dipartimenti, ufficializzando le prime nomine. Questi gli incarichi assegnati dal coordinatore provinciale, senatore Nicola Calandrini:

- Vincenzo Borrelli, Ambiente;

- Angelo Graziano, Sport;

- Silviano Valenti, Emergenze e prevenzione grandi rischi;

- Daniela Vivolo, Elettorale e difensori del voto;

- Michele Nasso, Enti locali, responsabile relazioni politiche provinciali;

- Agostino Tucciarone, Sanità privata;

- Omar Cacciotti, Cultura e innovazione tecnologica.

"Queste - spiega il coordinatore Nicola Calandrini - sono le prime nomine che vanno a potenziare il partito e a garantire un funzionamento migliore e un maggiore radicamento sul territorio. Sono orgoglioso della squadra che stiamo mettendo in campo, fatta di volti noti che già hanno dato molto, ma anche di nomi nuovi che erano vicini ma che adesso entrano ufficialmente in Fratelli d'Italia. Approfitto per dare il benvenuto a Vincenzo Borrelli. A tutti faccio gli auguri di buon lavoro. Dovranno sviluppare politiche per il territorio e supportare i coordinamenti locali nei loro ambiti di competenza. Così come faremo nei prossimi giorni a Milano nella conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, dove con Giorgia Meloni scriveremo insieme il programma con cui ci candideremo alle prossime elezioni, anche a livello locale grazie ai dipartimenti ci faremo promotori di una proposta politica seria che abbia a cuore esclusivamente l'interesse dei cittadini. Lo faremo con lo spirito che ci contraddistingue, tramite incontri pubblici, di persona, nelle piazze, da partito vero quale siamo".