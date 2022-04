Il candidato sindaco Maurizio Lucci incassa l'appoggio di "Obiettivo in Comune" e rafforza la squadra. Ad ufficializzare l'ingresso in coalizione è stato Pasquale Capriglione deciso ad affrontare la competizione elettorale con una lista composta "da molti giovani ma anche da persone con esperienza amministrativa". "La nostra è stata una scelta consapevole – commenta Capriglione – in una fase difficile per la città. Pensiamo che Maurizio Lucci possa essere la persona adatta per fare ripartire Sabaudia. Stiamo vivendo un periodo di commissariamento e sappiamo che la futura amministrazione dovrà iniziare la propria attività quando la stagione estiva sarà già iniziata dovendo affrontare una serie di urgenze".

Quindi per Capriglione l'esperienza amministrativa di Lucci e della squadra potrebbero essere la "ricetta" giusta per non perdere altro tempo rispetto le molte priorità che andranno affrontate. "In uno scenario politico completamente cambiato – prosegue Capriglione – ci siamo confrontati trovando condivisione su molti punti". Per Capriglione sarà necessario avviare in primis tutti quegli interventi legati all'ordinaria amministrazione senza farli sembrare "eccezionali" ma non solo. "Puntiamo molto - prosegue – su un concetto concreto di sicurezza che preveda un sistema di videosorveglianza che deve funzionare e con una collaborazione reale con le forze dell'ordine".

Altro aspetto il confronto con il Parco. "Abbiamo incontrato nei giorni scorsi – afferma ancora – il presidente Marzano ed è stato un confronto molto costruttivo. Noi pensiamo che da un lato sia necessario recuperare siti dismessi, dall'altro realizzare una vera cabina di regia con l'Ente Parco per snellire la burocrazia". Progetti importanti ma con un presupposto: una macchina amministrativa funzionante. "Gli uffici comunali – conclude – sono stati in questi ultimi anni ‘smembrati'. Occorre recuperare le competenze e migliorare le condizioni di lavoro negli uffici. Dal punto di vista politico posso invece dire che la nostra esperienza ci consente di avere dialogo con gli Enti sovracomunali partendo dalla Regione". Soddisfatto dell'adesione di "Obiettivo in Comune" il candidato sindaco. "Questa squadra – commenta Lucci – ha grandi capacità partendo dall'entusiasmo dato dai giovani che sono un grande stimolo per chi ha più esperienza politica. Sappiamo che la stagione che verrà sarà difficile ma siamo pronti ad affrontare situazioni come quella legata al mare, al turismo o al rientro a scuola per garantire una vera ripresa alla città".