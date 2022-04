Può diventare la presentazione di un candidato a consigliere un momento per riflettere su territorio e ambiente? E' stato pensato così l'incontro promosso da Davide Gabriele (Scegli Sabaudia) che si presenterà ufficialmente alla cittadinanza il giorno 28 aprile alle ore 20:30 presso il Sabaudia Hotel - Viale 4 Stagioni, 2/6 Sabaudia -.

Gabriele ha deciso di inaugurare la sua campagna elettorale con una conferenza dedicata alla conservazione della natura. In particolare sarà trattato il tema dell'erosione costiera, un problema cruciale per la vita economica, sociale e ambientale della Città di Sabaudia. Alla conferenza parteciperà il presidente della commissione ambiente della provincia Annalisa Muzio, il candidato sindaco Alberto Mosca e il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei.

Un evento nell'evento. Giubilei, giovane editore e scrittore, presenterà infatti uno dei suoi più celebri lavori, il libro "Conservare La Natura" da cui il titolo dell'evento. Dopo una disamina del fenomeno erosivo, Gabriele presenterà le sue proposte politiche per cercare di risolvere il dramma ambientale che sta vivendo la città delle dune. Sarà possibile acquistare il libro presentato, interloquire con i relatori e confrontarsi con il candidato per discutere del suo programma elettorale. Insomma un momento di confronto con i cittadini per parlare del territorio anche oltre la politica.