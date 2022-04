La lista civica Ama (Alternativa moderata di Aprilia) entra ufficialmente in Consiglio comunale. A pochi giorni dalla costituzione il movimento può già contare su un gruppo consiliare, grazie all'ingresso dei consiglieri Roberto Boi e Francesca Renzi che hanno deciso di lasciare il gruppo misto per aderire al progetto dei moderati. La dichiarazione di ingresso nel gruppo Ama è stata fatta oggi pomeriggio in apertura del Consiglio comunale da Roberto Boi, una dichiarazione che rafforza il progetto politico che già può contare sull'ex consigliere provinciale Vincenzo Palumbo, Dania Zattoni e Andrea Baldazzi alla guida del movimento.