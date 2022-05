Aprilia in Azione si struttura nominando il nuovo direttivo del partito. Con la conclusione dei congressi nazionali, regionali e provinciali anche il coordinamento cittadino si è strutturato, nominando la squadra di che avrà il compito di gestire attività e proposte in città. Fino al prossimo congresso cittadino il coordinamento sarà composta dal commissario e referente locale Marco D'Alonzo, del vice referente e responsabile tematico Economia e Finanza: Vincenzo De Matteo, dai responsabili dell'organizzazione Valerio Tomassini e Davide Nicotera, dal presidente dell'assemblea iscritti e responsabile tematico Politiche Sociali ed Istruzione: Simona Gabetti, dal responsabile Enti Locali Marcello Rampolla, dal Responsabile Comunicazione Damiano Guastella, dal responsabile tematico sullo Sport: Andrea Mestice e dal responsabile tematico Ambiente ed Energia Luigi Trama. Inoltre saranno membri permanenti del coordinamento anche l'assessore all'Urbanistica Giorgio Giusfredi e il consigliere comunale Davide Zingaretti. «Prosegue il nostro impegno - spiega Aprilia in Azione - volto allo sviluppo e alla crescita della città e per questo necessitiamo del sostegno dei cittadini».