La Lega-Salvini Premier ad Aprilia punta sull'ecologismo annunciando l'ingresso nel partito di Daniele Borace, attivista ambientale del territorio conosciuto in passato per il suo impegno nelle associazioni Fare Verde e Orma e oggi nel progetto OrsoGreen.

La presentazione è avvenuta questo pomeriggio all'Enea Hotel di via del Commercio, in una conferenza che ha visto la partecipazione anche dell'eurodeputato Matteo Adinolfi, del coordinatore provinciale della Lega Gianfranco Rufa, di Federica Felicetti, consigliera provinciale e comunale di Cisterna e del coordinatore locale Salvatore Lax.

"Per me oggi si apre una nuova sfida, all'interno di un partito fatto di regole e di principi. Nel gruppo di Aprilia ha trovato persone perbene, che mi hanno permesso di ragionare sul mio futuro nella Lega. Voglio capire - ha detto Borace - come potrò essere utile al partito per un futuro migliore di questa città, perciò dobbiamo iniziare a lavorare a iniziative per migliorare il territorio. Sono un ecologista, mi porto avanti principi come lavorare per un mondo migliore. Il principio che ribadisco sempre è la sostenibilità, ogni azione che facciamo deve essere sostenibile".

Il coordinatore cittadino Lax ha invece salutato il nuovo ingresso spiegando come: "oggi la famiglia della Lega si è allargata". E anche il coordinatore provinciale Rufa ha salutato con favore l'ingresso di Borace. "La caparbietà di Daniele è fantastica, sono convinto - ha detto Rufa - che questa sarà un ottimo binomio della città, perché Borace è una persona bella e capace".