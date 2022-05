Quindici liste e 237 candidati alla carica di consigliere, Sabaudia si prepara ad una competizione elettorale davvero affollata. In corsa per quanto riguarda invece i candidati sindaco ci sono: Enzo Di Capua (Lega, Fratelli d'Italia, Sabaudia Futura per Di Capua Sindaco), Giancarlo Massimi (Partito Democratico, Massimi Sindaco per Sabaudia), Paolo Mellano (Paolo Mellano Sindaco, I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco), Maurizio Lucci (Lucci Sindaco, Coraggio Italia per Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune Lucci Sindaco), Alberto Mosca (Forza Italia, Udc, Azione- Alberto Mosca Sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia). Guadagnare la fiducia dei cittadini, questo il primo obiettivo dei candidati che per quanto riguarda i programmi, in linea generale stanno puntando, almeno in base a quanto trapelato fino ad ora, soprattutto su manutenzione e sicurezza. I toni sembrano comunque essere destinati ad alzarsi molto presto.



ENZO DI CAPUA



FRATELLI D'ITALIA

1) Magnanti Dionisio detto Tonino

2) Bianchi Renato

3) Polisena Piera

4) Chiapparelli Marina

5) Ceci Alessandra

6) De Dominicis Fabrizio

7) Di Caterino Manuel

8) Fiorentini Annalisa

9) Intini Marika

10) Marangoni Fabiana

11) Sanna Francesco detto Frankie

12) Pacini Stefano

13) Pizzo Paolo

14) Scattaretico Francesco

15) Zeoli Antonio

16) Di Marino Giulia



LEGA



1) Ciriello Antonio Francesco

2) Agosta Giuseppe

3) Apicella Fabio

4) Brizzi Giuseppe Santino

5) Di Giulio Maria Cristina

6) Gabrielli Beatrice

7) La Morte Francesca

8) Lizzio Franco

9) Mandaradoni Domenico

10) Manfredi Aurelio

11) Manfuso Alessia

12) Marocco Marco

13) Martini Elisa

14) Menin Anna

15) Menin Guerrino

16) Morelli Gianluca

SABAUDIA FUTURA



1) Arduino Carmela

2) Ciriello Matteo

3) Cividani Marcello

4) Clemente Carla Tindara

5) D'Ottavi Francesco Saverio

6) La Grutta Francesco

7) Lancia Andrea

8) Mandaradoni Giuseppe

9) Mastrogiorgio Sonia

10) Petrucci Valerio

11) Pietra Caprina Francesco

12) Pitu Floarea

13) Pozzi Katia

14) Rebricova Irina

15) Salvatori Ilaria

16) Valenti Silviano



PAOLO MELLANO



LISTA PAOLO MELLANO SINDACO



1) Brunello Antonella

2) Colella Fabiana

3) Corazzina Daniela

4) Corese Giorgia

5) Corso Francesco

6) Danesin Luca

7) De Persis Paolo

8) Durantini Giuseppina

9) Fazio Gianluca

10) Iorio Immacolata

11) Lapitan Elisa

12) Marinelli Alessandra

13) Mauti Antonella

14) Pacini Fabrizio

15) Riccardi Gennaro

16) Scalisi Aldo Franco

LISTA I CITTADINI PER PAOLO MELLANO

1) Avagliano Francesca

2) Bonetti Gianluca

3) Gaglione Vanessa

4) Gibbini Daniela

5) Giuliani Paola

6) Malafronte Vincenzo

7) Marino Francesca

8) Mellano Nausicaa

9) Minervini Saverio

10) Palermi Gianluca

11) Papa Gianfranco

12) Pietrosanti Veronica

13) Russo Pierluigi

14) Scopigno Paolo

15) Tovo Chiara

16) Vidale Giulia



MAURIZIO LUCCI

LISTA MAURIZIO LUCCI SINDACO

1) Avvisati Vincenzo

2) Billi Maurizio

3) Brucchietti Marina

4) D'Ambrosio Stefano

5) De Angelis Giada

6) Gambacurta Beatrice detta Bea

7) Iodice Gabriele

8) La Rocca Giuseppe detto Pino

9) Messina Sabrina

10) Montanaro Graziano

11) Orsini Monica

12) Pacchiarini Marinella

13) Pagliaroli Felice

14) Porcelli Paolo

15) Riccardo Gianluca

16) Rizzardi Miriam

CORAGGIO ITALIA

1) Cargnelutti Matteo

2) Duò Elisa

3) Figliozzi Benedetto

4) Fusco Alessandro

5) Ghion Maurizia

6) Giacometti Gianfranco

7) Pedrollo Cristina

8) Rizzo Massimiliano

9) Rossato Daniele

10) Sala Jacopo

11) Scaccia Roberto

12) Severin Valentina

13) Spaziani Laura

14) Tosi Simona

15) Valerio Andrea Pio

16) Vendrame Letizia

OBIETTIVO IN COMUNE

1) Picciolo Daniela

2) Affinito Antonio

3) Bellato Fabiola

4) Belli Giuseppe

5) Buonanno Tina

6) Bustini Annamaria

7) Celani Daniela

8) Compagno Alessandro

9) De Fabritiis Iris Maria

10) Distaso Francesco Paolo

11) Fantini antonio

12) Favaretto Ezio

13) Iannaccone Ernesto

14) Ler Cristian

15) Pal Davide

16) Villani Alessandra



ALBERTO MOSCA

LISTA SCEGLI SABAUDIA

1) Belmonte Temistocle detto Temi

2) Surpi Albonea detta Alba

3) Carminati Francesco

4) Mastracci Fulvio

5) Gabriele Davide

6) Garrisi Rossella

7) Bordignon Roberto

8) Allegri Mario

9) Schirru Marco

10) Magnarelli Lorena

11) Pagliaroli Daniela

12) Pacini Alan

13) Atzei Antonella Giuseppina detta Lalla

LISTA CITTA' NUOVA

1) Schintu Pia

2) Gallucci Davide

3) Melloni Carla

4) Corelli Mirko

5) Battisti Manila

6) De Lucia Pietro

7) Menichelli Simonetta

8) Cavaliere Salvatore

9) Grasso Alessandra

10) Comincini Andrea

11) Pica Lucia

12) Carboni Joseph

13) Baccaro Simona

14) Mincarelli Marco

15) Calvani Marina

16) Crescenzo Simone

FORZA ITALIA

1) Secci Giovanni

2) Fogli Giovanni Pietro detto Gianpiero

3) Castellani Anna Maria

4) Colantone Luciano

5) Di Girolamo Matteo

6) Maracchioni Anna Maria

7) Martino Davide

8) Mazzali Massimo

9) Mazzocchi Emanuele

10) Moretto Irene

11) Onori Elisa

12) Pezzella Davide

13) Russo Maria Cristina

14) Schettino Vincenzo

15) Sciamanna Diana

16) Venditti Roberto

AZIONE

1) Vitaletti Antonio

2) Massimi Marco

3) Brina Simone

4) Crispino Sofia

5) Francavilla Kevin

6) Tamburro Chiara

7) Rambaldi Stefano

8) D'Ercoli Emanuele

9) Quaglieri Camilla

10) Zaccai Martina

11) Verdone Maria Teresa

12) Liguori Luca

13) Sannino Antonio Giovanni

14) Farina Arianna

15) Cervoni Claudio

16) Palmacci Roberto

UDC

1) D'Ascanio Francesco Paolo

2) Brunello Daniele

3) D'Agostini Noemi

4) Di Cola Giuseppe Biagio

5) Gasbarrone Maria Assunta

6) Giancola Raffaella

7) Lenti Giuseppe

8) Magrin Claudio

9) Mastracci Riccardo

10) Napolitano Barbara

11) Racanelli Nicola

12) Riggi Antonio

13) Sole Sebastiano

14) Vargiu Fabiana

15) Varriale Gioida

16) Vassallo Clara

GIANCARLO MASSIMI

PARTITO DEMOCRATICO

1) Bianchi Amedeo

2) Avvisati Massimo

3) Bersani Angela

4) Boccuzzi Cecilia

5) Carelli Paola

6) Di Legge Eleonora

7) D'Ubaldi Orietta

8) Flotta Elide

9) Ghouili Latifa

10) Lombardo Valerio

11) Medici Enza

12) Nicotra Giovanna

13) Piroli Pietro

14) Soscia Federica

15) Tavoletta Federico

16) Zannino Walter

LISTA MASSIMI SINDACO

1) Guizzon Genoveffa

2) Biondi Nadia

3) Calabrese Moreno

4) Catalano Michele

5) Ciciliano Simone

6) Cimaroli Cristian

7) De Lucia Paola

8) Esposito Maria Sole

9) Fazio Vincenzo

10) Iuliano Stefano

11) Nappi Martina

12) Scaringella Claudia

13) Siesto Gaia

14) Rifici Silvestri Valentina

15) Selmi Federica

16) Renzi Cinzia