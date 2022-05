A Cori anche in questa tornata elettorale si ripeterà la sfida tra centrosinistra e centrodestra, seppur rappresentate da liste civiche. Nel blocco progressista il sindaco Mauro De Lillis va a caccia della riconferma sostenuto dalla civica "Cori e Giulianello Insieme", lista che lo sostenne già nelle elezioni amministrative del 2017 e che al suo interno può contare su candidature di peso come quelle del vice sindaco Ennio Afilani, degli assessori Simonetta Imperia, Paolo Fantini e Luca Zampi e del presidente del Consiglio comunale uscente, Antonio Betti. Una lista che sarà presentata alla cittadinanza oggi alle 18.00 in piazza Signina. Il centrodestra presenterà invece come candidato sindaco Evaristo Silvi, già assessore con la giunta Bianchi e poi consigliere comunale dal 2012 al 2017, che sarà sostenuto dalla lista civica "L'Altra Città" nata nel 2017 per le precedenti consultazioni amministrative. Insieme a lui si schiera gran parte dell'opposizione uscente: tra i candidati all'ingresso dell'assise cittadina ci sono infatti i consiglieri Germana Silvi, Quintilio Carpineti e Francesco Ducci.

LE LISTE E I CANDIDATI

CORI E GIULIANELLO INSIEME

(candidato sindaco Mauro Primio De Lillis)

1) DE LILLIS ANDREA

2) AFILANI ENNIO

3) BETTI ANTONIO

4) CALLEA IRENE VINCENZA DETTA IRENE

5) D'ELIA CHIARA

6) DI MEO ALESSANDRO

7) FANTINI PAOLO

8) IMPERIA SIMONETTA

9) MARCHETTI ERICA

10) MASSOTTI ELISA

11) PISTILLI SABRINA

12) PROIETTI ARISTIDE

13) RIPOSO SONIA

14) TEBALDI ANNAMARIA

15) TODINI MICHELE

16) ZAMPI LUCA

L'ALTRA CITTA'

(candidato sindaco Evaristo Silvi)

1) MARIANI DAVID

2) SILVI GERMANA

3) CHERUBINI TOMMASO

4) PALLICCIA ANGELO

5) CARPINETI QUINTILIO

6) DUCCI FRANCESCO

7) MORONI VELIA

8) PECUTARI IOLE

9) LANCIOLI LUCA

10) RETROSI MONICA

11) CIUFFA MARCO

12) PERRINI PAOLO