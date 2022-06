Ieri mattina la conferma della conclusione del procedimento avviato dalla Prefettura di Latina con l'emissione di due atti distinti, sebbene già nel primo si "rilevava" come verificatasi "la fattispecie di cui all'art.227 comma 2bis letto in combinato disposto con il comma 2 dell'art.141 del TUEL di doversi procedere alla nomina di un Commissario ad acta, con il contestuale avvio della procedura dello scioglimento del Consiglio".

