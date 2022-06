Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina senatore Nicola Calandrini ha nominato altri tre responsabili dei dipartimenti: Pietro Fattori, dipartimento "Comunicazione"; Stefano Cicerone, dipartimento "Economia e finanza"; Antonio Bottoni, dipartimento "Politiche sociali e difesa dei consumatori".

A loro si aggiunge Walter Abbamondi, nominato di concerto con il portavoce Gianluca Di Cocco a capo del dipartimento comunale di Fratelli d'Italia Latina "Rapporti con il commercio".

"Con queste nomine potenziamo la squadra che era stata annunciata qualche settimana fa - spiega il senatore Nicola Calandrini - Sono persone estremamente competenti nei settori di cui sono responsabili, che si sono già distinte per il loro operato dentro e fuori il partito, e che ora dovranno collaborare con i coordinamenti comunali di tutta la provincia e con gli altri dipartimenti, per consolidare la presenza di Fratelli d'Italia in tutto il territorio, facendosi portavoce di politiche coerenti con quelli che sono i valori che ci vengono dalla nostra leader Giorgia Meloni. Sono già in corso le prime iniziative, segno che tutti sono già pienamente operativi. A tutti loro rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro".